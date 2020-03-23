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Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
14 dakika önce
Öğrencilerin ders dinlemesi Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptıKIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.
Öğrencilerin ders dinlemesi Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
KIRIKKALE - Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı.
Kırıkkale'de de öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti.
Evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerini sağladı.
Uzaktan eğitimde, öğretmenlerin ekrandan anlattıklarını dinleyen öğrenciler sık sık not aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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