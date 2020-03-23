Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - Son Dakika
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Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı

6 saat önce

Öğrencilerin ders izlemesi ve not tutmaları BİTLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.

Öğrencilerin ders izlemesi ve not tutmaları BİTLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı. Bitlis'te binlerce öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.

Öğrenciler uzaktan eğitim le ders başı yaptı

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:58 Kaynak: AA

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