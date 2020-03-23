Son Dakika › Güncel › Öğrenciler 'uzaktan eğitim'le ders başı yaptı - Son Dakika
Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
6 saat önce
Öğrencilerin ders izlemesi ve not tutmaları BİTLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.
Öğrencilerin ders izlemesi ve not tutmaları BİTLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı. Bitlis'te binlerce öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:58 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı