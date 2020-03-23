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Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı
7 saat önce
İlkokul birinci sınıf öğrencisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi Öğrencinin ders dinlemesi ve öğretmenin sorusuna cevap vermesi MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri...
İlkokul birinci sınıf öğrencisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi
Öğrencinin ders dinlemesi ve öğretmenin sorusuna cevap vermesi MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim başladı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden önce öğrencilerine seslenerek, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde de eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitime öğleden sonra devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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