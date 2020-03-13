Öğrenciler, Van'daki çığda şehit olan askerleri unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, Van'daki çığda şehit olan askerleri unutmadı - Son Dakika

Öğrenciler, Van'daki çığda şehit olan askerleri unutmadı

7 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde öğrenciler, çığ felaketinde şehit olan askerler için anma programı düzenledi.

Öğrenciler, Van'daki çığda şehit olan askerleri unutmadı, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde öğrenciler, çığ felaketinde şehit olan askerler için anma programı düzenledi.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçlık İlkokulu öğrencileri, çığ felaketinde şehit olan askerleri unutmadı.

Sınıf öğretmeni Vildan Gümüşçü koordinesinde düzenlenen anma etkinliğinde siyah beyaz resim sergisi açıldı.

Öğrenciler, programa katılan komutanlara karanfil verdi ve şehitler için dua okudu.

Komutanlar da bir tarafında öğrencinin diğerinde ise şehidin adının bulunduğu künyeleri öğrencilerin boynuna taktı.

Öğretmen Gümüşçü, öğrencilerle çığda şehit olan askerler için anma programı düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin vatan, millet, bayrak ve şehitlik gibi kutsal kavramlarda en üst seviyede duyarlı olması memnuniyet vericidir." dedi.

Gümüşçü, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizle ilgili program hazırlama isteğinin öğrencilerimizden gelmesi, tüm hazırlıkların öğrencilerimizce yapılması programımıza bir başka anlam yüklemiştir. Kayaboğaz Karakolu'ndaki komutanlarımız okulumuzu sürekli ziyaret ederdi. Şehit olan komutanları tanımak bizi derinden etkiledi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Törene, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Kayaboğaz Karakol Komutanı Murat Demir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve öğretmenler katıldı.

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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