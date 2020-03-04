Öğrenciler 'vatan' derslerini şehit evinin önünde işledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler 'vatan' derslerini şehit evinin önünde işledi - Son Dakika

Öğrenciler 'vatan' derslerini şehit evinin önünde işledi

7 saat önce

Denizli Raşit Özkardeş Ortaokulu öğrencileri örnek bir davranışı imza atarak 'Vatan' derslerini geçtiğimiz hafta sonu İdlib'de şehit olan Denizlili Halil Çankaya'nın babasının evinin önünde işleyerek şehit ailesine taziyelerini iletti.

Öğrenciler 'vatan' derslerini şehit evinin önünde işledi, System.String[]

Denizli Raşit Özkardeş Ortaokulu öğrencileri örnek bir davranışı imza atarak 'Vatan' derslerini geçtiğimiz hafta sonu İdlib'de şehit olan Denizlili Halil Çankaya'nın babasının evinin önünde işleyerek şehit ailesine taziyelerini iletti.


Pamukkale ilçesi Raşit Özkardeş Ortaokulunda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci 'Vatan' derslerini mahallelerinde bulunan şehit Çankaya'nın evinin önünde işledi. Türk bayrakları ile okuldan yaklaşık 300 metre ilerideki Çankaya'nın babası Mehmet Çankaya'nın evine yürüyerek giden öğrenciler burada saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler daha sonra şehit babası Çankaya'ya sarılarak teselli etmeye çalışıp acısını paylaştı. Bazı öğrencilerin şehit babası Çankaya'ya sarılırken duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Yaklaşık 1 saat süren dersin ardından öğrenciler okullarına geri döndü. - DENİZLİ

Denizli, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan, "33 şehit verdiğimiz gece neredeydiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt
Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:34:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler 'vatan' derslerini şehit evinin önünde işledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]