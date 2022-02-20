Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu - Son Dakika

Malatya Hanımınçiftliği Sadiye-Lütfi Evliyaoğlu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kullanılmayan araç lastiği, bilgisayar kasası, elek, eski sıra ve masaları yeniden kullanıma alarak okulda "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Battalgazi ilçesindeki okulda öğrenci ve öğretmenler, okullarda geri dönüşümü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri kapsamında çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okuldaki bir oda, atıl araç lastiği, bilgisayar kasası, elek, eski sıra ve masalarla dizayn ederek, kütüphaneye dönüştürdü.

Oluşturulan kütüphanenin kitap ihtiyacı da yine öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Proje kapsamında kütüphane kurulan okul sayısı artırılacak

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AA muhabirine, okullarına kütüphane kazandıran öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

"Kentteki 2 okulda Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane yapıldı. Bunu 4'e çıkaracağız." diyen Kanbay, oluşturulan kütüphanelerin öğrencilere fayda sağladığına işaret etti.

Kanbay, "Elimizdeki mevcut ürünleri nasıl değerlendirebileceğimizi göstermiş olduk. Bu bir farkındalıktır." diye konuştu.

"Sıfır maliyetle dört dörtlük kütüphane yaptık"

Okul Müdürü Mehmet Aşut da kütüphanenin Sıfır Atık Projesi ile oluşturulmasının öğrencileri mutlu ettiğini belirtti.

Geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanılabileceğini göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Aşut, şöyle konuştu:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başkanlığında geri dönüşüm üzerine projeler üretiliyor. Bu yıl da birçok okulda sıfır atıkla alakalı çalışmalar yapılıyor. Malatya'da 2 okulumuza nasip oldu. Bu kütüphanedeki hiçbir malzeme para verilip alınmadı. Hepsi çöp olarak depolara konulan malzemelerden yapıldı. Kütüphanemizde klasik kütüphane mantığı yok. Öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam düşüncesiyle yola çıktık. Bilgisayar kasası, araç lastikleri, eski eleklerden raf yaptık. Atılan masalar ve kullanılmayan sandalyelerle sıfır maliyetle dört dörtlük kütüphane yaptık."

Aşut, malzemeleri kurum ve kuruluşların depolarından temin ettiklerini dile getirerek, eski, çöp diye bakılan ürünleri yenilediklerini aktardı.

Kütüphanedeki kitapların her birinde bir öğrencinin adının yazdığını anlatan Aşut, "Kitapları öğrenciler hediye ediyor ve bu nedenle de isimleri yer alıyor. Kütüphanenin her şeyini öğretmen ve öğrencilerle el ele vererek yaptık." diye konuştu.