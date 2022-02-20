Üye Girişi
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu - Son Dakika

Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu

20.02.2022 11:01

Malatya Hanımınçiftliği Sadiye-Lütfi Evliyaoğlu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kullanılmayan araç lastiği, bilgisayar kasası, elek, eski sıra ve masaları yeniden kullanıma alarak okulda "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Malatya Hanımınçiftliği Sadiye-Lütfi Evliyaoğlu Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kullanılmayan araç lastiği, bilgisayar kasası, elek, eski sıra ve masaları yeniden kullanıma alarak okulda "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Battalgazi ilçesindeki okulda öğrenci ve öğretmenler, okullarda geri dönüşümü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri kapsamında çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okuldaki bir oda, atıl araç lastiği, bilgisayar kasası, elek, eski sıra ve masalarla dizayn ederek, kütüphaneye dönüştürdü.

Oluşturulan kütüphanenin kitap ihtiyacı da yine öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Proje kapsamında kütüphane kurulan okul sayısı artırılacak

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AA muhabirine, okullarına kütüphane kazandıran öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

"Kentteki 2 okulda Sıfır Atık Projesi kapsamında kütüphane yapıldı. Bunu 4'e çıkaracağız." diyen Kanbay, oluşturulan kütüphanelerin öğrencilere fayda sağladığına işaret etti.

Kanbay, "Elimizdeki mevcut ürünleri nasıl değerlendirebileceğimizi göstermiş olduk. Bu bir farkındalıktır." diye konuştu.

"Sıfır maliyetle dört dörtlük kütüphane yaptık"

Okul Müdürü Mehmet Aşut da kütüphanenin Sıfır Atık Projesi ile oluşturulmasının öğrencileri mutlu ettiğini belirtti.

Geri dönüşüm malzemelerinin yeniden kullanılabileceğini göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Aşut, şöyle konuştu:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başkanlığında geri dönüşüm üzerine projeler üretiliyor. Bu yıl da birçok okulda sıfır atıkla alakalı çalışmalar yapılıyor. Malatya'da 2 okulumuza nasip oldu. Bu kütüphanedeki hiçbir malzeme para verilip alınmadı. Hepsi çöp olarak depolara konulan malzemelerden yapıldı. Kütüphanemizde klasik kütüphane mantığı yok. Öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam düşüncesiyle yola çıktık. Bilgisayar kasası, araç lastikleri, eski eleklerden raf yaptık. Atılan masalar ve kullanılmayan sandalyelerle sıfır maliyetle dört dörtlük kütüphane yaptık."

Aşut, malzemeleri kurum ve kuruluşların depolarından temin ettiklerini dile getirerek, eski, çöp diye bakılan ürünleri yenilediklerini aktardı.

Kütüphanedeki kitapların her birinde bir öğrencinin adının yazdığını anlatan Aşut, "Kitapları öğrenciler hediye ediyor ve bu nedenle de isimleri yer alıyor. Kütüphanenin her şeyini öğretmen ve öğrencilerle el ele vererek yaptık." diye konuştu.

Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturdu
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturdu
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturdu

YORUMLAR
500
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle 'Sıfır Atık Kütüphanesi' oluşturdu Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu Son dakika haber! Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haber! Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Atıl malzemelerle 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' kuruldu Atıl malzemelerle "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" kuruldu

geri dönüşüm, Bilgisayar, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle 'Sıfır Atık Kütüphanesi' oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
11:07 Annesiyle tartıştı, kardeşi kurşunların önüne atlayınca onu da vurdu
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 11:17:16. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement