Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu - Son Dakika

Karabük'te öğrenciler ve öğretmenler, kullanılmayan araç lastiği, motor parçaları, bilgisayar kasası, kablo, eski sıra, kapı ve masaları yeniden kullanıma alarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karabük Kartaltepe İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, atıl malzemeleri dizayn ederek, kütüphaneye dönüştürdü.

Oluşturulan kütüphanenin kitap ihtiyacı da yine öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Kütüphanelerin açılışına, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kütüphaneyi inceleyen Gürel, yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde kütüphanesiz okulumuz bulunmuyor ancak burada açtığımız kütüphanenin bir farkı var, geri dönüşüm malzemelerinden yapıldı. Atık malzemelerin değerlendirilmesi noktasında ışık olabilecek bir proje." diye konuştu.???????