Üye Girişi
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu - Son Dakika

Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu

21.02.2022 23:12
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu

Karabük'te öğrenciler ve öğretmenler, kullanılmayan araç lastiği, motor parçaları, bilgisayar kasası, kablo, eski sıra, kapı ve masaları yeniden kullanıma alarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Karabük'te öğrenciler ve öğretmenler, kullanılmayan araç lastiği, motor parçaları, bilgisayar kasası, kablo, eski sıra, kapı ve masaları yeniden kullanıma alarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karabük Kartaltepe İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, atıl malzemeleri dizayn ederek, kütüphaneye dönüştürdü.

Oluşturulan kütüphanenin kitap ihtiyacı da yine öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Kütüphanelerin açılışına, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor Müdürü Coşkun Güven, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kütüphaneyi inceleyen Gürel, yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde kütüphanesiz okulumuz bulunmuyor ancak burada açtığımız kütüphanenin bir farkı var, geri dönüşüm malzemelerinden yapıldı. Atık malzemelerin değerlendirilmesi noktasında ışık olabilecek bir proje." diye konuştu.???????

Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturdu
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturdu
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturdu
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturdu

YORUMLAR
500
Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle 'Sıfır Atık Kütüphanesi' oluşturdu Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Tragger, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle 'Sıfır Atık Kütüphanesi' oluşturdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:24 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
23:15 Yayıncı kuruluş yayını kesti! Göztepe taraftarı tribünden atlayıp hakemin üzerine koştu
22:48 İrfan Can deliye döndü! Maçın ardından Mohamed'e saldırdı
22:32 Galatasaray'dan mucizevi geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, galibiyeti getirdi
22:24 Son Dakika: Putin'den önemli açıklama: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
22:08 Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi
22:05 Son Dakika: Putin, Ukrayna'yı kameralar karşısında tehdit etti: Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız
21:33 Son Dakika: Putin'den kritik Donbas açıklaması: Ukrayna, Rusya için tarihin bir parçasıdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 23:46:21. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler ve öğretmenler atık malzemelerle "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement