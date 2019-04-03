Son Dakika Haberleri: Öğrenciler ve Öğretmenler Kapı Kapı Gezerek Fidan Dağıttı

Öğrenciler ve Öğretmenler Kapı Kapı Gezerek Fidan Dağıttı

12 dakika önce

Öğrenciler ve öğretmenler kapı kapı gezerek fidan dağıttıKÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde öğrenciler kapı kapı gezerek fidan dağıttı.

Öğrenciler ve Öğretmenler Kapı Kapı Gezerek Fidan Dağıttı, System.String[]
Öğrenciler ve öğretmenler kapı kapı gezerek fidan dağıttı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde öğrenciler kapı kapı gezerek fidan dağıttı.
Sofular İlk ve Orta Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, 'Her Gönülde Bir Yerimiz, Her Evde Bir Fidanımız Olsun' projesi kapsamında kapı kapı gezerek köy halkına hem fidan dağıttı hem de Miraç Kandili'ni kutladı. Proje halk tarafından büyük ilgi gördü.
Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi yaptığı konuşmada, "Böylesine önemli bir günü Sofular İlk ve Orta Okulu bu şekilde farkındalık oluşturarak kutlamaları beni duygulandırdı. Okulumuzun bu tür etkinliklerde üstlendiği rolü taktir ediyorum. Yeşil hayat demektir. Yeşilin olamamış olduğu bir dünyada yaşamak mümkün değildir. Yeşil ile birlikte hayat devam etmektedir ve yeşil oldukça bu hayat devam edecektir. Çocuklar hepiniz bir ağaçsınız. Hepiniz bir fidansınız bu etkinliği düşünüp uygulamaya koyduğunuz için size çok teşekkür ederim. Bugün bildiğiniz gibi Miraç Kandili Peygamber Efendimiz ve Allah'ın görüştüğü bu kutlu günde bu etkinliği düzenlemiş olmanızın anlamı büyük. Size tekrardan çok teşekkür ederim. Ayrıca fidanlarının tedarik edilmesi konusunda köy muhtarımıza da teşekkürlerimi sunarım" dedi.
Köy esnafı Sabit Karaköse ise, "Okulumuzun bu anlamlı günde bu derece düşünceli bir davranış gösterip fidanları toprakla buluşturma çabası bizleri çok mutlu etti bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:15 Kaynak: İHA

Sofular, Kütahya, Pazarlar, Yerel
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