Öğrenciler ve öğretmenlerden örnek davranış

Bingöl'ün Genç ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler kendi aralarında para toplayarak bir köy okulunun tadilatını ve boyasını gerçekleştirdi.



İlçedeki Nuri Özaltın İlkokulu tarafından 'Herşey Daha İyi Yarınlar İçin' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilçeye 71 kilometre uzaklıktaki Günkondu köyü Yeniçağ İlkokulu'nun eksiklikleri belirlendi. Alınacaklar listesinin belirlenmesinin ardından harekete geçen idareci, öğretmen ve öğrenciler kendi aralarında para toplayarak gerekli olan malzemeleri temin ettikten sonra köye gitti. Okulun badana ve boyasından onarıma ihtiyaç duyulan kapı ve pencerelerin tamiratına kadar büyük bir titizlikle çalışan gönüllü öğretmen ve öğrenciler, işler sürerken öğrencilerle de ilgilenmeyi ihmal etmedi.



Yaptıkları anlamlı desteğin daha iyi yarınlar için yapıldığını belirten okul müdürü Cuma Kalkan, "Nuri Özaltın İlkokulu olarak 2019-2020 eğitim- öğretim yılında sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdik. Bu amaçları gerçekleştirmek için 18 adet proje yaptık. Bu projemizden biri ilçemizden 71 kilometre uzaklıktaki Yeniçağ İlkokulunun iç cephe boylarının tamamını yaptık. Amacımız içinde bulunduğumuz şartlara göre değil, şartları kendimize göre uyarlayıp daha çok hizmet üretmektir. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - BİNGÖL