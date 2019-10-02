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Öğrenciler ve protokol yaya yollarını boyadı

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde öğrenciler ve protokol mensupları yaya yollarını boyadı.

Öğrenciler ve protokol yaya yollarını boyadı, System.String[]

Bursa'nın Gürsu ilçesinde öğrenciler ve protokol mensupları yaya yollarını boyadı.


Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için yaya yolları öğrenciler tarafından boyandı. 2019 yılının İçişleri Bakanlığınca "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesiyle ülke genelinde gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da öğrencilerle birlikte yaya yollarını boyadı.


Trafik kazalarının azalmasında yayaların ve sürücülerin bilinçli olmasının önemine işaret eden Başkan Mustafa Işık, "Öğrencilerimizle yaya yollarını boyadık. Onlar için hem eğlenceli hem de öğretici bir çalışma oldu. Trafikte yaya önceliği şuurunun geleceğin sürücü adayları olan çocuklarımıza aşılanmasına katkı sağlayan bu faaliyetin gerçekleşmesindeki katkıları için emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Eskiden bize okullarda, yolda karşıdan karşıya geçerken ilk önce sağa, sonra sola bakacağız, sonra tekrar sağa bakacağız diye öğretilirdi. Trafikte bu anlamda sorumluluk yayaya aitti. Şimdi ise sürücülerin yayaların geçiş hakkına saygılı olması bir nezaket kuralı olmaktan çıkıp kanuni bir kaide olarak mecburi kılındı. Artık kavşaklarda, trafik lambası olmayan yaya geçidinde, okul geçitlerinde,trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacaklar ve yayalara yol verecekler. Trafikte yayalara yol vermeyen sürücüler cezalarla karşı karşıya kalacak. Trafikte yaşanan can kayıplarını önlemek maksadıyla başlatılan bu uygulamanın, ülkemiz genelinde en kısa zamanda toplumsal yaşamımızın olmazsa olmaz kuralları arasında yerini almasını temenni ediyorum" dedi.


Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet'in de öğrencilerle yaya yollarını boyarken, her biri birer yaya olarak haklarını öğrendi. - BURSA

Bursa, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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