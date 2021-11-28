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Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi - Son Dakika

Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi

28.11.2021 13:01

Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi Samsun Baruthane Ortaokulu tarafından geliştirilen proje ile 300 öğrenci velileriyle birlikte okudukları kitaptan sınava girdi.

Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi

SAMSUN - Samsun Baruthane Ortaokulu tarafından geliştirilen proje ile 300 öğrenci velileriyle birlikte okudukları kitaptan sınava girdi. Kafa kafaya vererek öğrencileriyle birlikte soru çözen veliler projenin çok verimli olduğunu söyledi.

Gerçekleştirdiği projelerle dikkatleri üzerine çeken Baruthane Ortaokulu bu kez ise öğrenci ve velilerini aynı sırada buluşturdu. 'Ailemle Okulum' projesi kapsamında öğrencilere rol model olma, okuma alışkanlığı kazandırma, öğrencilerin sınav kaygısını azaltma, velilerin öğrencilere empati kurmalarını sağlamak için sınav etkinliği düzenlendi. Okulun belirlediği bir kitabı aileleri ile birlikte okuyan öğrenciler anne veya baba ile birlikte okudukları bu kitaptan ortak sınav oldular. 300 öğrenci ve 300 veli olmak üzere toplam 600 katılım gerçekleştirdiği proje herkesten takdir topladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Baruthane Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nursel Çeşme, " Okulumuzda 5 yıldır düzenlenen 'Ailemle Okulum' projesi kapsamında veliler ve öğrencileri aynı kitapta buluşturuyoruz. Bugün burada veli ve öğrenci aynı kitabı okuyarak farklı diyarlara yolculuk yaptılar. Bunu bir sınavla taçlandırdık. Veli ve öğrenci toplam 600 kişi vardı. Bu tür projeleri genelde devam ettiriyoruz" dedi.

Öğrenci velisi Yıldız Koç, " Çok güzeldi. Bu tür projelerin tekrarlanmasını istiyoruz. Kendi oğlum aynı sırada olmak gerçekten güzel bir duygu. Hoşumuza gitti güzel şeyler paylaştık" diye konuştu.

Öğrenci Mustafa Koç, "Böyle projeler devam ederse güzel olur. Bu tür projelerin müdürümüzün daha fazla planlamasını gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çok mutluluk verici bir şey"

Öğrenci velisi Kerem Babacan ise "Çocuklarla velilerin birlikte okudukları bir kitaptan sınav etkinliği yapıldı. Böyle bir anı paylaşmak, çocuklarımızla okuduğumuz bir kitabı paylaşmak ve bununla ilgili bir sınava girmek çok mutluluk verici bir şeydir. Bize bu duyguyu yaşatan okul yönetimine,öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz "ifadelerini kullandı.

Babası ile birlikte sınava girmenin güzel bir duygu olduğunu belirten Asya Babacan, " Sorular kolaydı. Değişik bir duygu hissettim. Sınavlara hep tek başıma girerim ama bu sefer babamla girdim. Çok güzel bir duyguydu" açıklamasında bulundu.

Takdir toplayan proje devam edeceği öğrenildi.

Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi
Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi
Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi
Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi

Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler ve veliler aynı sırada sınava girdi - Son Dakika


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