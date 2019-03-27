Son Dakika Haberleri: Öğrenciler ve Veliler Birlikte Kitap Okudu

Öğrenciler ve Veliler Birlikte Kitap Okudu

56 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Edirne Ailemle Okuyoruz' projesi kapsamında okullarda okuma saatleri düzenlendi.

Öğrenciler ve Veliler Birlikte Kitap Okudu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Edirne Ailemle Okuyoruz' projesi kapsamında okullarda okuma saatleri düzenlendi. Proje kapsamında, Edirne'de öğrenciler ve veliler birlikte kitap okudu.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk, İstiklal Ortaokulu Okul Müdürü Yakup Öz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler hep birlikte kitap okudu.

Program, okul bahçesinde, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışması ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul kütüphanesini en çok kullanan öğrenciye ve Dünya Posta Teşkilatı tarafından düzenlenen yarışmada il genelinde dereceye girerek Edirne'yi ulusal yarışmalarda temsil edecek olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Öğrencilere ödüllerini veren Arpacı, okul yöneticilerini, öğretmenleri ve tüm öğrencileri kitap okumaya verdikleri önemden dolayı tebrik ederek, öğrencilerle birlikte kitap okuma saatlerine katılan velilere de teşekkür etti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

Edirne, Güncel
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