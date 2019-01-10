Öğrenciler Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bıraktı
1 saat önce
Beypazarı ilçesinde öğrenciler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Beypazarı
ilçesinde öğrenciler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede doğadaki hayvanları da düşünen Şehit Mehmet Çifçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle Elma Beli mevkisine gitti.
Okul müdürü Ahmet Tok
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'un da eşlik ettiği öğrenciler, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Beypazarı Şefliğinin katkıları ile doğaya bir ton yem bıraktı.
Tok, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz hayvanları çok seviyor. Hayvanları sevenin insanı da çok seveceğine inanıyoruz. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Biz de onlara destekçi olmaya çalışıyoruz ve çocuklara bu bilinci vermeye çalışıyoruz, bu anlamada da öğrencilerimizle birlikte doğaya yem bıraktık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:33 Kaynak: AA
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