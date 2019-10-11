Son Dakika Haberleri: Öğrenciler yaban hayatını öğrenecek
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Öğrenciler yaban hayatını öğrenecek

7 dakika önce

Sarıkamış ormanlarında yaşayan yaban hayvanlarının anlatıldığı "Birbirimize İhtiyacımız Var" kitabı öğrencilere dağıtıldı.

Sarıkamış ormanlarında yaşayan yaban hayvanlarının anlatıldığı "Birbirimize İhtiyacımız Var" kitabı öğrencilere dağıtıldı.

KuzeyDoğa Derneğince hazırlanan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklenen kitapla öğrenciler yaban hayatını öğrenme imkanı bulacak.

İçerisinde kurt, baykuş, leylek, kartal, tilki, boz ayı, kuş, vaşak ve tavşan gibi hayvanların yanı sıra Kars ve Sarıkamış ormanlarında yaşayan yaban hayatının anlatıldığı kitap, 29 Eylül İlkokulunda öğrencilere tanıtıldı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak çocukların doğadaki hayvanları tanımasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kitabın anne ve babalara da katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Bu kitap aslında sadece öğrencilere katkı sağlamayacak, aynı zamanda evlere de gidecek. Her evde en az 2 ya da 3 kişi kitaptan faydalanacak. Bu kitaptan öğrendiklerini not edebilecekleri bir defteri, yaban hayatı koruyucuları olduklarını gösteren birer rozet ve kitaplara yapıştırmaları için birer resimli etiket hediye ettik. Bu şekilde aslında doğaya karşı bilinçlenmeyi arttırmayı amaçlıyoruz. Buradaki öğrencilerin, bu yaşadıkları güzel doğanın içine baktıkları zaman aslında sadece çam ağacından ibaret olmadığını, ormanın içinde yaşayan hayvanların da olduğunu bilmelerini istedik."

Öğrenciler yaban hayatını öğrenecek

Sarıkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:39 Kaynak: AA
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