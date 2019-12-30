Öğrenciler, yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Öğrenciler, yaban hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Sivas'ta üniversite öğrencileri, zorlu kış şartlarında beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Öğrenciler, yaban hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Sivas'ta üniversite öğrencileri, zorlu kış şartlarında beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.


Sivas'ta havaların soğuması ve kar yağması ile beslenecek gıda bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve çeşitli STK üyelerinin katılımıyla Kardeşler tepesi mevkisinde, kar yağışına rağmen anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri; yemekhaneden artan yemekleri ve bayat ekmekleri hayvanlar için doğaya bıraktı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:18 Kaynak: İHA
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