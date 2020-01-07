Öğrenciler yangın söndürmeyi öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler yangın söndürmeyi öğrendi - Son Dakika

Öğrenciler yangın söndürmeyi öğrendi

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğrencilere yangınla mücadele eğitimi verildi.

Öğrenciler yangın söndürmeyi öğrendi, System.String[]

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğrencilere yangınla mücadele eğitimi verildi.


İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenli olarak verilen eğitimlerde yangın anında ve sonrasında neler yapılmalı gibi çeşitli bilgiler verilirken, uygulamalı tatbikatlarla da bizzat gösteriliyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, "2019 yılında periyodik olarak okullar, resmi kurumlar ve yurtlarda kalan öğrencilere yangına ilk müdahale ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında çeşitli bilgilendirmeler ve tatbikatlar yapıldı. İçerisinde bulunduğumuz 2020 yılında da bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Yılın ilk tatbikatını bir kız öğrenci yurdu ve bir lise de gerçekleştirdik. Öğrencilerin konuya olan duyarlılıkları bizleri ziyadesi ile mutlu etti" denildi. - KARABÜK

Safranbolu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
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