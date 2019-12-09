Öğrenciler, yaptıkları atkı ve berelerle öğrencileri ısıttı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan kız öğrenciler, kurslarda ördükleri atkı ve bereleri, minik öğrencilere hediye etti.

Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Isıtan Eller" projesi kapsamında Van'daki yurtlarda kalan öğrenciler, iki ay boyunca boş zamanlarında ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Öğrenciler, büyük emek harcayarak ördükleri atkı ve bereleri, Tuşba ilçesine bağlı Şahgeldi İlkokulundaki öğrencilere giydirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, il müdürlüğe bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal ve kişisel becerilerini artırmak amacıyla çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.

Kursa katılan öğrencilerin ördüğü kışlık giysileri her yıl kırsal mahallelerdeki öğrencilere ulaştırdıklarını aktaran İnanç, "Bugün Şahgeldi mahallemizde öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ettik. Gençlerimiz ördükleri giysileri minik öğrencilere giydirerek o mutluluğu yaşadı. 1997-1998 yıllarında öğretmenlik yaptığım okulda, öğrencilerimin çocuklarıyla bir araya gelmek, onlarla kucaklaşmak benim için çok farklı anlam taşıdı. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize projede yer aldıkları ve bu anlamlı etkinliğe destek verdikleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Mehmet Berki ise gönüllülük kapsamında köye gelen öğrencilerin, minik kardeşlerini mutlu ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe katılan gönüllü öğrenciler de gönüllülük esasıyla yaptıkları ürünleri öğrencilere hediye etmenin, yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrenciler, okulda minik kardeşleriyle oyunlar oynayıp, fotoğraf çekerek eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.