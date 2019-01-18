Öğrenciler, Yaptıkları Barınaklarla Sokak Hayvanlarını Hem Donmaktan Hem de Aç Kalmaktan Kurtardı

Öğrenciler, yaptıkları barınaklarla sokak hayvanlarını hem donmaktan hem de aç kalmaktan kurtardı Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı Öğrenciler, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için atık maddelerden barınaklar yaptıKASTAMONU - Kastamonu'da...

Öğrenciler, yaptıkları barınaklarla sokak hayvanlarını hem donmaktan hem de aç kalmaktan kurtardı

Öğrenciler, topladıkları atık maddelerden sokak hayvanlarına barınak yaptı

Öğrenciler, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için atık maddelerden barınaklar yaptı



KASTAMONU - Kastamonu'da eğitim-öğretim gören öğrenciler, topladıkları atık maddeleri değerlendirerek sokak hayvanları için barınaklar yaptı. Öğrenciler, yaptıkları barınakları da mahallelerinde çeşitli yerlere bıraktılar. Bu sayede öğrenciler, soğuk kış gününde sokak hayvanlarını korumayı amaçlıyor.

Kastamonu'da Orhan Şaik Gökyay İlkokulu tarafından başlatılan "Mahallemizde Aç ve Üşüyen Hayvan Kalmasın" projesi, öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler, ilk olarak sokaklardan topladıkları atık maddeleri okula getirdi. Okulda öğretmenleri nezaretinde topladıkları atık maddeleri değerlendiren öğrenciler, çeşitli yapıştırıcı, çıkartma ve boya yardımıyla bu atık maddeleri kullanışlı hale getirdi. Öğrenciler, kedi evi, köpek evi, kuş evi başta olmak üzere sokak hayvanları için barınaklar yaptı. Öğrenciler, bu barınakları da mahallelerinde sokak hayvanlarının yararlanabileceği çeşitli bölgelere yerleştirdi. Ayrıca öğrenciler, yaptıkları bu barınaklara su ve yiyecekte bıraktı. Sokak hayvanları, bu barınaklar sayesinde soğuk kış gününde hem donmaktan hem de aç kalmaktan kurtuldu.

"Sokakta üşüyen kedi ve diğer hayvanlar için barınaklar yaptık"

Orhan Şaik Gökyay İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Gözde Nur Memece, üç arkadaşıyla birlikte kedi evi yaptıklarını belirterek, "Biz, üç arkadaşımızla birlikte kedi evi yaptık. Büyük bir ev yaptığımız için uzun sürdü. Yemekleri olmayan kedi evlerinin içlerine yemeklerde koyduk. Soğuk havada üşümemeleri için evler yapıp bıraktık. Bizler, evlerimizde dururken onlarda üşüdüğü için bizlerde onlara evler yaptık" dedi.

Sokakta üşüyen kediler veya başka hayvanlar için barınaklar yaptıklarını ifade eden Memece, "Bu barınakları da bahçelere koyup onların bu evlere girmesini sağladık. İnşallah bu sayede onlarında sıcak bir yuvada durmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Yaptığım kuş evinde yemek yesinler, uyusunlar istedim"

Orhan Şaik Gökyay İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Gizem Kesercioğlu ise, kendisinin kuş evi yaptığını ifade ederek, "Kuşlar soğuk havada üşümesin diye yaptım. Ayrıca bu kuş evinde de yemek yesinler, uyusunlar istedim. Çünkü kuşlar, kış gününde üşürler" şeklinde konuştu.

"Bu evrende yaşayan tek canlı bizler değiliz, o yüzden onları da düşünmeliyiz"

Orhan Şaik Gökyay İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Yusuf Kerem Arpacı da, şöyle konuştu: "Biz, sokaktaki atık maddeleri karton, küçük bidon gibi maddeleri toplayarak burada kuş evi, kedi evi, köpek evi vb. barınaklar yapıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni Dünya'da yani bu evrende tek yaşayan canlı insan değildir. Belki de evrenin derinliklerinde neler yaşıyor bizler, bu canlıları bilmiyoruz. Dünyada bir sürü canlı yaşıyor ama biz, onları bilmiyoruz. Onlarında beslenmeye, onlarında sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Onlarında yiyeceklere ihtiyaçları var. Biz, burada onlara sıcak tutacakları bir yer, yaşayacakları bir yer, su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak ve aralarında hasta olanları da iyileştireceğiz. Aç olanları da doyuracağız. Susayanlarında susuzluğunu gidereceğiz"

"Atık malzemelerden sokak hayvanları için barınaklar yapıldı"

Orhan Şaik Gökyay İlkokulu Müdürü Hasan Özcan ise, atık malzemelerden sokak hayvanları için barınaklar yapıldığını söyleyerek, şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi bu yılda başta hayvanları koruma maksatlı, çevreyi koruma maksatlı atık malzemelerle ilgili etkinlikler yaptık. Bu etkinliklere velilerimiz ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin de yoğun bir şekilde katılımını gördük. Öğrencilerimiz, bu etkinlikleri yaparken bazılarını velilerle beraber, bazılarını da kendileri yaptılar. Burada en önemlisi hayvanları korumakla alakalı sokaktaki kediler, kuşlarla alakalı yaptıkları etkinliklere yoğun olarak katıldıklarını gördük. Babalarıyla beraber atık malzemelerden, straforlardan, araçların LPG tanklarından, değişik kartonlardan ya da plastik malzemelerden, pet şişelerden değişik malzemelerden kedilere, kuşlara yönelik değişik evler, barınaklar yaptıklarını gördük. Yine hayvanlara yönelik atık malzemelerden mahallelerimizin değişik yerlerine, sitelere ve apartmanların önlerine mama malzemesi koyduklarını gördük. Bunlar bizleri çok duygulandırdı. En son bizler, bunların öğrencilerimizde tetiklediğimiz zaman kendi kendilerine de yapmaya devam ettiler. Bilhassa atık malzeme ve Sıfır Atık ile ilgili etkinliklerimiz yoğun ilgi gördü"

Öğrenciler tarafından yapılan bu yuvaların apartmanların değişik alanlarına bırakıldığını ve içerlerine de mamalar konulduğunu anlatan Okul Müdürü Özcan, "Bizim bu yaptığımız yuvaları, öğrencilerimizin çoğunu değişik sitelere, mahallemizin değişik alanlarına, apartmanların önlerine, okulumuzun bahçesine uygun yerlere koyarak hayvanların kendilerine oralarda bu soğuk ve karlı havada, sığınacak bir mekan olarak yaptık. Öğrencilerimiz zaman zaman oraları yine ziyaret ederek buralara kedi mamaları da bırakıyorlar. Yine velilerimizin ve okul çalışanlarımızın sportif bir aktivite sonrasında öğrencilerimiz için topladıkları kedi mamalarını da öğrencilerimize dağıtarak onların çantalarında kilitli poşette mamalarla gezerek uygun yerde gördükleri hayvanlara bu mamaları vererek bu etkinliğimiz bir defaya mahsus değil, yıl boyunca da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesine de değinen Özcan, şöyle devam etti: "Bizler, ülkemizde son zamanlarda uygulanan Sıfır Atık Projesine gerek öğretmenlerimiz, gerek velilerimiz gerekse öğrencilerimiz tam olarak gönülden büyük çoğunlukla katılıyoruz. Bu maksatla da değişik etkinlikler, çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bunun öğrencilerimiz tarafından, velilerimiz tarafından bu etkinliğin beğenildiğini görmekteyiz. İnşallah bu etkinlik ülkemize çok ciddi çevre korumasına, çevreye verilen zararları engellemeye yararları olacaktır.

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