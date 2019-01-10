Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Yaptıkları Bez Torba ve Kese Kağıtlarını Pazarda Dağıttı

Öğrenciler, Yaptıkları Bez Torba ve Kese Kağıtlarını Pazarda Dağıttı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, doğanın korunmasına yönelik proje kapsamında ilkokul öğrencileri, kullanılmayan bez ve eski gazete kağıtlarından yaptıkları torba ve kese kağıtlarını semt pazarında vatandaşlara dağıttı.

Öğrenciler, Yaptıkları Bez Torba ve Kese Kağıtlarını Pazarda Dağıttı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, doğanın korunmasına yönelik proje kapsamında ilkokul öğrencileri, kullanılmayan bez ve eski gazete kağıtlarından yaptıkları torba ve kese kağıtlarını semt pazarında vatandaşlara dağıttı.

İlçedeki Selçuk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmen Ayşe Demircan öncülüğünde hazırladıkları proje kapsamında, evlerinde kullanılmayan bez parçalarından torbalar, eski gazete kağıtlarından da kese kağıtları yaptı.

İznik'teki semt pazarına gelen öğrenciler, "Poşete elveda temizliğe merhaba, Poşete ölüm fileye ömür" yazılı dövizler taşıyarak, torba ve kese kağıtlarını esnafa ve alışveriş yapanlara dağıttı.

Sınıf öğretmeni Ayşe Demircan, "Naylon poşeti atıp fileye ve bez çantalara geri dönüşü planladık. Maksadımız daha temiz bir çevre. Çocuklarımız bez ve kağıttan torbalar yapıyor, bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Bursa, İznik, Güncel
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