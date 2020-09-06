Öğrenciler yaptıkları roketle TEKNOFEST 2020 yarışmalarına katılacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, yaptıkları roketle TEKNOFEST 2020 yarışmaları kapsamında Aksaray Tuz Gölü'nde yapılacak atışlara katılacak.

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş, gazetecilere, kurum olarak yaklaşık iki yıldır, milli teknoloji hamlesi kapsamında bir çok ürünü proje geliştirmek için uğraştıklarını söyledi.

Bu yıl da fizik öğretmeni Murat Malkondu danışmalığında öğrencilerle beraber tulpar şeklinde bir takım oluşturduklarını belirten Gümüş, "Bu takımımız bir roket geliştirdi. Bu rokette TEKNOFEST 2020 yarışmaları kapsamında Aksaray Tuz Gölü'nde yapılacak atışlara katılma hakkı kazandık." dedi.

Bu yarışmaya Türkiye'den yaklaşık 4 bin başvuru yapıldığını kaydeden Gümüş, şöyle konuştu:

"Biz 4 bin başvuru içinde bu atışa hak kazanan, 32 takım içindeyiz. İlimizi temsil edeceğiz. Sırlamada da en iyi tasarım da Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Biz Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi olarak yaklaşık 4 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Takımda 4 öğrenci, bir öğretmen danışmanlığında takımı kuruldu. Bu çalışma 6 aydır süren bir çalışma. Öncelikle bunun tasarım ve raporlama boyutları var. Bunlardan geçerseniz TEKNOFEST'in desteğiyle bu sayede gelen bütçeyle artık bu yaptığınız tasarımları direk uygulamaya dönüştürüyorsunuz."

"Bu çalışmalara patentler almak istiyoruz"

"Söylediğimiz tasarımlar çok yüksek mühendislik ve matematik isteyen tasarımlar" diyen Gümüş, bunlarıda öğretmen ve öğrencilerin aylarca çalıştığını ifade etti.

Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki hedeflerinin yine milli teknoloji hamlesi kapsamında çeşitli ürünler, TEKNOFEST olsun TÜBİTAK olsun bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapmak. Zaten şu anda bir ekibimizde Afyon Kocatepe Üniversitesi tesislerinde insansız hava aracı üzerinde bir çalışma yapıyor. Yine bir takımımızda çalışmalar içinde yer alıyor. İnsansız hava araçları dışında TEKNOFEST kapsamında elektrikli araçlar, yine mini teknoloji hamlesi kapsamında insansız su altı sistemleri, insansız hava araçları gibi bir çok proje üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu çalışmalara patentler almak istiyoruz."

Öğrencilerden Demir Demiray da TEKNOFEST kapsamında milli teknoloji hamlesiyle birlikte roket projesine başladıklarını belirtti.

6 aydır çalıştıklarını dile getiren Demiray, "Şu an çok az bir işimiz kaldı. Kurtarma sistemi, paraşüt açacak sistemin raylarıyla uğraşıyoruz. Bitmek üzere. Yarışma için kendimize fazlasıyla güveniyoruz. Kanatlarla uğraşıyoruz. Gövde parçalarını bizzat elimizde yaptık. Boyalarını falan yaptık." diye konuştu.