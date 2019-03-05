Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Yaptıkları Yemekleri Ücretsiz Dağıttı

Öğrenciler Yaptıkları Yemekleri Ücretsiz Dağıttı

13 dakika önce

Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Pazardayım, Hayattayım" projesi kapsamında yaptıkları ürünleri, açtıkları tezgahta pazarcı esnafına ve vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Öğrenciler Yaptıkları Yemekleri Ücretsiz Dağıttı, System.String[]
Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Pazardayım, Hayattayım" projesi kapsamında yaptıkları ürünleri, açtıkları tezgahta pazarcı esnafına ve vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Karamürsel Kaymakamlığınca hayata geçirilen proje çerçevesinde, "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı" ile "Grafik ve Fotoğraf Alanı" öğrencileri tarafından yapılan yemekler, okul müdürü Adem Çalik ve öğretmenleri sorumluluğunda ilçe pazarında vatandaşlara ikram edildi.

Okul müdürü Adem Çalik, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin okulda yaptıkları ürünleri satarak, elde ettikleri parayı kendi bölümlerinin giderlerine harcayacaklarını söyledi.

Öğrencilerin, tezgahlarda hem hayatın gerçek yüzüyle birebir karşılaşacaklarını hem de pazarlama sürecini ve iletişimi en iyi şekilde uygulayacaklarını belirten Çalik, "Ayrıca Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerimiz yaptıkları yemekleri ücretsiz dağıtarak, paylaşmayı öğrenmeleri için deneyim kazandı." dedi.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi İlker Güllü de sabah erken saatlerden itibaren tezgahının başında olan esnafa sıcak çorba dağıtarak içlerini ısıtmayı ve öğrencilerin karşılıksız paylaşmanın değerini anlayabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Şube Müdürü Mehmet Durna'nın yanı sıra ilçede bulunan okulların idarecileri de açılan standı ziyaret etti.

Öğrenciler çorba, çiğ köfte, mantı, kek, kurabiye gibi birçok yiyeceği ücretsiz dağıttı.

Öte yandan, Grafik ve Fotoğraf Alanı öğrencileri burada atölyeye gelir sağlamak amacıyla yaptıkları resim, ahşap boyama ve ebru eserlerini sattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Karamürsel, Güncel
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