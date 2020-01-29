Öğrenciler yarı yıl tatilini doğa kamplarında geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler yarı yıl tatilini doğa kamplarında geçiriyor - Son Dakika

Öğrenciler yarı yıl tatilini doğa kamplarında geçiriyor

6 saat önce

Şehitkamil Belediyesi okullara verilen arada 10-18 yaş aralığındaki öğrencileri doğa kamplarında misafir ediyor.

Öğrenciler yarı yıl tatilini doğa kamplarında geçiriyor, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi okullara verilen arada 10-18 yaş aralığındaki öğrencileri doğa kamplarında misafir ediyor. Mevsim şartlarına özgü planlanan etkinliklerde katılımcı öğrenciler, macera parkurlarında okul stresini atıyor.


Şehitkamil Belediyesi tarafından Dülük Tabiat Parkı'nda yer alan Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle 10-18 yaş aralığındaki öğrenciler, yarıyıl tatilini dolu dolu geçiriyorlar. Doğa sporlarına ve macera dolu parkurlara katılan öğrenciler, birbirinden farklı materyaller kullanarak doğanın eğlenceli haliyle tanışma fırsatı buluyorlar. Her yıl on binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kamplarda yapılan tüm faaliyetler, katılımcı grupların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Doğada hareketli yaşama adım atan öğrencilerin temel motor özelliklerinin gelişmesine katı sağlayan çalışmalara büyük önem veriliyor. Gençlik Kampı'nda yapılan faaliyetler, katılımcıların korkularını yenmelerine ve heyecanlarını kontrol altına almalarına da olanak sağlıyor.


Gençlerin doğada daha sık zaman geçirmeleri, günlük yaşamdaki hareket oranını arttırmaları ve akranlarıyla uyum içerisinde sosyalleşebilmeleri adına Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda etkinliklerin 4 mevsim esasına göre devam ettiğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:


"2019-2020 eğitim-öğretim yılına verilen 15 günlük arada çocuklarımızın ve gençlerimizin tatil dönemini keyifli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için kültürel, sosyal ve sportif birçok etkinlik planladık. Gençlik Kampı'mızda, gençlerimizin doğada daha sık zaman geçirebilmeleri, günlük yaşamdaki hareket oranını arttırmaları ve akranlarıyla uyum içerisinde sosyalleşebilmeleri adına etkinlikler, 4 mevsim esasına göre devam ediyor. Yarıyıl tatilinde misafir ettiğimiz öğrencilerimiz pentatlon parkuru, paintball, tırmanma duvarı, zipline, ip parkurları, takım oyunları, oryantiring, temel kampçılık eğitimleri, geleneksel oyunlar gibi eğlenceli faaliyetlere katılıyorlar. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve paydaş kurumlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızı ve gençlerimizi doğa, oyun, spor dolayısıyla hareketli bir yaşamla buluşturmayı sürdüreceğiz." - GAZİANTEP

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel haber) Saffet Akyüz: "Beşiktaş'a Sergen Yalçın da gelse başarılı olamaz!"
Oyuncu Burcu Kıratlı, 500 bin TL dolandırıldı Bakan Selçuk'tan öğrencilere güzel haber: Sınav baskısı azaltılacak İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için yıkım kararı alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:33:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler yarı yıl tatilini doğa kamplarında geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]