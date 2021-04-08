ÖĞRENCİLER, 'YARIN ÇOK GENÇ OLACAK' PROJESİ KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yürütülen, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında, 8 ilden gelen 160 öğrenci, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezip, şehitlikleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, 'Yarın Çok Geç olacak' projesi kapsamında 8 ilden 15-18 yaş arası 160 öğrenci, Çanakkale'ye geldi. Proje kapsamında Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen öğrenciler, Eceabat ilçesindeki konuk evinde konakladı. Öğrenciler, sabah ilk olarak Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası ve ardından Rumeli Mecidiye Tabyası'nı ziyaret etti. Daha sonra Şahindere Şehitliği'ne geçen öğrenciler burada alan kılavuzları tarafından bilgilendirildi. Ziyaretten sonra Hisarlıktepe'de bulunan Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gelen 160 kişilik grup, temsili şehitlikte dua etti. Konuk öğrenciler, ziyaret kapsamında tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez'in hazırladığı tarih atölyesine de katıldı. Oyuncu Ahmet Yenilmez, 'Ahmet Yenilmez ile Tarih Atölyesi'yle Tarihi Alanı ve şehitlikleri gezen öğrencilere, 106 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları hakkında bilgi verdi.

'BİZİM TÜRK VATANDAŞI OLDUĞUMUZU HATIRLATIYOR'

Iğdır'dan Çanakkale'ye gelen Fen Lisesi öğrencisi Zelal Calayır, bu projede yer aldığı için gurur duyduğunu belirterek, Böyle bir projede ve gezide yer almak bizi çok mutlu etti. Farklı yerler görmek ve gezmek bizim motivasyonumuzu yükseltiyor. Şu anda Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ndeyiz. Bir öğrenciye göre, bir Türk vatandaşına göre en öncelikli gelinmesi ve görülmesi bir yerdeyiz. Çanakkale Şehitler Abidesindeyiz. Burada olmaktan çok gurur duyuyoruz. Çanakkale Zaferi'ni bizi denetmenlerimiz ve öğretmenlerimiz anlamlı bir şekilde anlatıyor. Çanakkale Savaşlarıyla ilgili detaylı bilgiler almak bizi çok mutlu ediyor. Bu bilgi paylaşımları bizim Türk vatandaşı olduğumuzu hatırlatıyor dedi.

'BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ BİR OLAY'

Iğdır'da Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan Özlem Demirtaş ise, Bu projeyle lise öğrencilerimizi Çanakkale'ye, Çanakkale Şehitliklerine getirdik. Öncelikle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve İçişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımızın çoğu Çanakkale'ye hiç gelmeyen öğrenciler. Gezmek için ilk defa gelen öğrencilerimiz var. Serhat şehrimiz Iğdır'dan başka bir serhat şehrimiz Çanakkale'ye geldik. Çocuklarımızın bu sevincini ve gururunu görmek bizim için mutluluk verici bir olay diye konuştu.

Projeye katılan oyuncu Ahmet Yenilmez, Çanakkale'nin çok önemli bir coğrafya olduğunu kaydederek, Burada yaşanan hadiseleri tarihçiler der ki, ihtiyar dünyanın tarihinde bir daha yaşanmadı, ben de bir oyunumda diyorum ki; ihtiyar dünyanın ihtiyar yüreği bir daha yaşanmasına tahammül edebilir mi bilemiyorum dedim. Biz yeni nesillere bir şeyi anlatamıyoruz. O da şu, bizim bir hikaye yaşadığımız, bu hikayenin hazreti Adem'den bugüne bugünden de yarına devam ettiğini ve hikayenin zaman ve mekan dili olduğunu, dünün bugünü hazırlığını, bugünün de yarını hazırlayacağını maalesef nesillere anlatamamanın bedelini ağır ödüyoruz. İşte 106 yıl önce ne yaşanmışsa buraya neden gelmişlerse, bugün Afrin'e, Mavi Vatan Akdeniz'e, Ege Adaları'na da onun için geliyorlar. Sebep, gelenler aynı, yaşananlar aynı. İşte İçişleri Bakanlığımız, bakanımız Süleyman Soylu Bey çok güzel bir proje başlattı dedi.

Özellikle doğu illerinden gelen şehit çocuklarının bu projede yer aldığını vurgulayan Ahmet Yenilmez, konuşmasına şöyle devam etti

Emanetlerimizi ve o yöredeki gençlerimizi Çanakkale'ye, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'na getirdik. Oradan da devam eden bir gezi tertip edildi. Lütfettiler, bu gezinin içerisinde bir sanat atölyesi, bir bakmak ve görmek farkındalığını nasıl yaparız dediler. Alan görevlilerimiz, tarihçilerimiz, öğrencilere tarihi anlatırken, ben de öğrencilere bunun hikayesini anlatıyorum. Biraz önce Şahindere Şehitliği'nde bayrağımız öyle güzel dalgalanıyordu ki arkadaşlara dünyanın hiçbir yerinde bir bayrak bu kadar güzel dalgalanamaz dedim ve onun hikayesini anlatmaya çalıştım. Şimdi de Şehitler Abidesi'nde gençlerimize dünü, bugünü, yarını ve yarın da bizi bekleyenleri anlatmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki bu tür projeler daha çok olsun. Çünkü yerinde, hadiselerin yaşandığı yerde, gençlerimizle insanlarımızla buluştuğumuz zaman insan orada bir parçasını buluyor ister istemez. Dedesinden, ninesinden, hocasından dinlemiştir ve bunu ömür boyu unutamıyor. 35 yıllık aktörlük dönemimde ne ile onur gurur duyarsın diye sorsalar, bu ülkenin Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk Çanakkale dizisi, Çanakkale'yi anlatan Kınalı Kuzuları yapımcı ve oyuncu olarak yaptığımdan gurur duyarım. Şimdi de devletimize bu projede beraber olmamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

Oyuncu Ahmet Yenilmez, şehitlikleri gezerken anlatımlar sırasında bir çocuğun ağladığını gördüğünü belirterek, şunları söyledi

İnsanın içi sızlıyor bu tablo karşısında. Bu kadar ufak bir hamle ile bile bizim gençlerimiz bu duygusallığı bu duygu atmosferini yakalıyorsa biraz daha gayret etsek bu ülkede terör mü kalır İster Mavi Vatan'dan ister Karabağ'dan nereden çıkarlarsa çıksınlar hiçbir şekilde karşımızda duramaz. Bunca gaye varken daha ateşin ve göz yaşının içinde beka mücadelesi verilirken işin hikaye boyutunu da ihmal etmeyen öncelik sergilediği için herkese teşekkür ediyorum.

Öğrenciler öğleden sonraki programın ikinci bölümünde ise, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 57'nci Piyade Alayı Şehitliği ile Conk Bayırındaki Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek.

Projenin ikinci etabında ise öğrenciler yarın Balıkesir'e çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

'YARIN ÇOK GENÇ OLACAK PROJESİ'

Ülkenin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan projenin amacı, ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarını sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek. Bu doğrultuda 2021 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı ve Spor Derneği koordinasyonunda 2 bin 560 gencin Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa illerine götürülerek programın icra edilmesi hedefleniyor.