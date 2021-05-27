Öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi. - Son Dakika

Öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi.

27.05.2021 14:09
Öğrenciler

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, tarihi ve kültürel zenginliği ile göz dolduran kadim şehir Gaziantep'i gezdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, tarihi ve kültürel zenginliği ile göz dolduran kadim şehir Gaziantep'i gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kente gelen öğrenciler ile Zeugma Mozaik Müzesi'nde bir araya gelerek Gaziantep'in kültürel zenginlikleri üzerine bir süre sohbet etti. Öğrencileri Gaziantep'te görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirin Vali Gül, "Bu organizasyonu yapan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte geleceğin Türkiye'sinde daha güçlü olacak, geleceğe daha güvenle bakacağız. Daha sonra aileleriniz, sevdikleriniz ile birlikte sizleri tekrardan Gaziantep'te görmek isteriz" ifadelerini kullandı. Projenin, batıdaki gençler ile doğu ve güneydoğudaki gençleri bir araya getirerek buradaki şehirleri tanımak/tanıtmak gibi çok önemli bir işlevi yerine getirdiğine değinen Vali Gül, " Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep, genç nüfusun en fazla olduğu şehirlerin başında geliyor. Bu anlamda batıdaki gençlerimizin doğudaki, güneydoğudaki şehirleri, gençleri tanıması, buradaki gençlerin ise batıdaki şehirleri tanıması hiç şüphesiz ki gençliğimiz ve ülkemiz için çok faydalı. Çocuklarımızı dinledik, onların çok memnun olduklarını gördük, bu gençlerimizi Süleyman Soylu bakanımızın emaneti olarak kabul edip bizler de Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Gezi programına Sakarya'dan katılan ve tüm öğrenciler adına bir konuşma yapan Begüm İlhan, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu geziyi düzenleyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere bütün Valilerimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel yerler gördük, çok güzel kültürel birikimler edindik. Ufkumuzu genişleten farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir program olduğunu düşünüyorum. Her şehirde çok güzel ağırlandık. Her şey için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gençler Gaziantep'teki gezileri kapsamında Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi'nin araların da yer aldığı tarihi, kültürel mekanları ziyaret etti. - GAZİANTEP

Öğrenciler Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi.
Öğrenciler Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi.
Öğrenciler Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi.
Öğrenciler Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi.

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Gaziantep, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Öğrenciler 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor Suriye'de devlet başkanlığı seçimleri yapılıyor! Seçmen adına memurlar oy kullanıyor Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok

Son Dakika Haberleri
15:24 "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
"DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı         
15:24
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik         
13:01
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:34:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement