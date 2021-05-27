Öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi - Son Dakika

Öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi

27.05.2021 15:46

Öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, tarihi ve kültürel zenginliği ile göz dolduran kadim şehir Gaziantep'i gezdi.

Öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, tarihi ve kültürel zenginliği ile göz dolduran kadim şehir Gaziantep'i gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kente gelen öğrenciler ile Zeugma Mozaik Müzesi'nde bir araya gelerek Gaziantep'in kültürel zenginlikleri üzerine bir süre sohbet etti. Öğrencileri Gaziantep'te görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirin Vali Gül, "Bu organizasyonu yapan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte geleceğin Türkiye'sinde daha güçlü olacak, geleceğe daha güvenle bakacağız. Daha sonra aileleriniz, sevdikleriniz ile birlikte sizleri tekrardan Gaziantep'te görmek isteriz" ifadelerini kullandı. Projenin, batıdaki gençler ile doğu ve güneydoğudaki gençleri bir araya getirerek buradaki şehirleri tanımak/tanıtmak gibi çok önemli bir işlevi yerine getirdiğine değinen Vali Gül, " Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep, genç nüfusun en fazla olduğu şehirlerin başında geliyor. Bu anlamda batıdaki gençlerimizin doğudaki, güneydoğudaki şehirleri, gençleri tanıması, buradaki gençlerin ise batıdaki şehirleri tanıması hiç şüphesiz ki gençliğimiz ve ülkemiz için çok faydalı. Çocuklarımızı dinledik, onların çok memnun olduklarını gördük, bu gençlerimizi Süleyman Soylu bakanımızın emaneti olarak kabul edip bizler de Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Gezi programına Sakarya'dan katılan ve tüm öğrenciler adına bir konuşma yapan Begüm İlhan, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu geziyi düzenleyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere bütün Valilerimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel yerler gördük, çok güzel kültürel birikimler edindik. Ufkumuzu genişleten farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir program olduğunu düşünüyorum. Her şehirde çok güzel ağırlandık. Her şey için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gençler Gaziantep'teki gezileri kapsamında Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi'nin araların da yer aldığı tarihi, kültürel mekanları ziyaret etti.

Öğrenciler Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi
Öğrenciler Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi
Öğrenciler Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi
Öğrenciler Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Gaziantep, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında Gaziantep'i gezdi - Son Dakika


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