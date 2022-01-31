Öğrenciler yarıyıl tatilinin keyfini karda kayarak çıkardı - Son Dakika

Bolu'da yarıyıl tatilinde yağan karı fırsat bilen çocuklar, aileleriyle Gölköy Barajı çevresinde oluşturulan pistte şambrel ve kızaklarla kaydı.
Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gölköy Barajı çevresinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmesiyle gölün yüzeyi buz tuttu.
Sömestir tatilinde yağan karı fırsat bilen çocuklar da aileleriyle baraj çevresinde dik rampada oluşturulan piste gelerek şambrel ve kızaklarla kaydı.
Şambrellerle uzun kuyruklar oluşturup hep birlikte kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlendi.
Kaynak: AA
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