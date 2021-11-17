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Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı - Son Dakika

Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı

17.11.2021 10:53
Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı

YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, çocuklardan yetişkinlere, sahil güvenlik için otonom devriye teknesinden denizlerde kullanılacak insansız kurtarma aracına kadar her kesime, her probleme çözüm arayan projeler geliştirdi.

YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, çocuklardan yetişkinlere, sahil güvenlik için otonom devriye teknesinden denizlerde kullanılacak insansız kurtarma aracına kadar her kesime, her probleme çözüm arayan projeler geliştirdi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, geçtiğimiz dönem Öğretim Elemanı Ece Güçer ve Öğretim Görevlisi Sevi Merter yürütücülüğündeki Diploma Projesi Tasarım Stüdyosu dersinde birbirinden farklı tasarımlara imza attı. Öğrencilerin dönem boyunca çalışıp geliştirdikleri projelerden oluşan seçki hem kampüste sanal sergide olarak hem de çevrimiçi ortamda görücüye çıktı. Ders yürütücüleri Güçer ve Merter, dersin amacının öğrencilerin mezuniyet sonrasına hazırlanması için her yıl belirlenen firmalarla profesyonel AR-GE ve tasarım sürecini deneyimlediği bir tasarım projesini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Ders kapsamında çeşitli firmaların danışmanlığında gerçekleştirilen projelerden bazıları şöyle: Sezin Hasgüler 'Halaskar' projesinde denizde arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere özelleşmiş vtol tipi insansız hava aracı tasarladı. Araç; açık denizlerde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 9 farklı tipte sahil güvenlik botu üzerinden veya acil durumlarda karadan kaldırılarak kazazedelerin yerini termal ya da gündüz görüşlü kamera sayesinde tespit edip olay alanından profesyonel ekiplere anlık bilgi akışı sağlamak üzerine planlandı. Aleyna Kasım 'Yogee' projesinde 7-11 yaş arasındaki çocuklar için pandemi döneminde sorumluluklarının yerine getirilmesinde zorluklar, okulda geçirilen zamanın evde geçirilmesi, fiziksel aktivite azlığı problemleri nedeniyle elektronik yoga ve meditasyon eğitmeni tasarladı.

Kubilay Can 'Amfibiyen Karavan' projesinde karavan ve tekne deneyimlerini tek bir araçla sağlayıp sürdürülebilirliğe katkı sağlayan amfibiyen bir araç tasarlandı. Pandemi sebebiyle yükselişte olan pazar için tasarlanan tek bir araçla her iki kesimden müşteri kitlesine hitap etmek amaçlandı. Sinem Öztürk 'Bio Code' projesinde 7-11 yaş arası çocuklar için sürdürülebilirlik odaklı robotik kodlama oyuncak seti tasarımı yaptı. Bio-code, kodlanabilir modüler elektronik devre parçalarından ve bu parçalar ile birlikte kullanılan karton oyuncaklardan oluşturuldu. Güven Bulan Kırlangıç-1 Devriye Teknesi projesinde Sahil Güvenlik için otonom devriye teknesi tasarladı. Sahil Güvenlik için çok daha az kaynak harcayarak çevre dostu, otonom, gerektiğinde kurtarma görevine gidebilecek, istihbarat toplayabilen ve uzun süreler suda kalabilecek bir devriye teknesi tasarlanması hedeflendi.


Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı
Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı
Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı
Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı
Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı

Yaşar Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Sahil Güvenlik, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler yaşamı kolaylaştıracak projeler tasarladı - Son Dakika


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