Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastalara refakat ediyor - Son Dakika
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Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastalara refakat ediyor

6 saat önce

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 'Topluma hizmet uygulamaları' dersi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı.

Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastalara refakat ediyor, System.String[]

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 'Topluma hizmet uygulamaları' dersi kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, üniversitenin hastanesinde, gelen yaşlı ve engelli hastalara refakatçilik yapıyor.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nce 'Topluma hizmet uygulamaları' dersinde 'Hastanedeki yol arkadaşım' projesi hayata geçirildi. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gören 2'nci ve 4'üncü sınıf öğrencileri, haftanın 5 günü, üniversitenin hastane girişinde yakalarına taktıkları refakatçi kartı ile bekliyor. Öğrenciler, yaşlı ve engelli hastaları, tekerlekli sandalye ya da kollarına girerek istedikleri servise kadar götürüyor. Öğrenciler, muayene, kayıt işlemleri, ödeme gibi yapılması gerekli işlemlerde de hastalara yardımcı oluyor. Hastaneye muayene olmaya gelen Elif Turgut (83), "Bana çok yardımcı oldular. Memnun kaldım" diye konuştu.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrencilerin sahip oldukları bilgilerin derste kalmaması ve topluma etki etmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Bu bağlamda birçok faaliyet yapıyoruz. Öğrencilerimiz çevreyle etkileşim içindeler. İleride bir gün onların da bu tür şeylere ihtiyacı olabilir. Evlatlarımızın bu bilince sahip olması beni mutlu ediyor. Vizyonumuz herkes tarafından algılanmış durumda. Öğrencilerimiz hastane içinde yaşlı ve engelli bireyler başta olmak üzere herkesin yardımına koşuyor. Her türlü ihtiyaçlarında onlara yardımcı oluyor. Projelerimizin Muğla içinde değil, ülke genelinde yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

'BİZ DE YAŞLANACAĞIZ VE ENGELLİ ADAYIYIZ'

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Yağmur Can (20), "Bizim için güzel bir farkındalık oldu. Elimizden geldiği kadar yaşlılarımız ve engellilerimize yardım ediyoruz. Biz de yaşlanacağız ve engelli adayıyız. Onlarla vakit geçirmek güzel oluyor" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN HAYAT TECRÜBESİ OLUĞUNA İNANIYORUM'

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği'nde görevli öğretim üyesi Zeynep Aydoğan da, "Gelen hastaların aradıkları yere daha rahat ulaşmaları ve yardıma ihtiyacı olanları desteklemek amacıyla 36 öğrencimiz haftanın 5 günü görev alıyorlar. Öğrencilerimiz için hayat tecrübesi oluğuna inanıyorum" dedi.


Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:04 Kaynak: DHA
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