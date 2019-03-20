Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Yaşlılar ile Buluştu

Öğrenciler Yaşlılar ile Buluştu

6 dakika önce

Giresun'da Şehit İsa Yüksel İlkokulunca "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Giresun'da Şehit İsa Yüksel İlkokulunca "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit İsa Yüksel İlkokulu'nda, 125. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler büyükanne ve büyükbabalara sorular sordu.

Etkinlikte öğrenciler ayrıca şiirler okudu, resim çalışması yapıtı.

Okul Müdürü Harun Karabörk, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte yaşlı ve çocuklar arasında empati kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ileri yaşlarda olan büyüklerimiz bundan 70-80 yıl önce sizler gibi çocuktular. Bundan 70-80 yıl sonra da sizler onların yerinde olacaksınız. Bugün davet ettiğimiz misafirimiz hala çok okuyor, yazıyor, şiirler yazıyor, resim yapıyor, müzikle uğraşıyor, el sanatlarıyla ilgileniyor. Bu durumda hala yeni şeyler öğrenmeye ve kendini geliştirmeye devam ediyor. Bu anlamda o kişiye yaşlı diyemeyiz."

Etkinlikte Meliha Tülin Çilesiz öğrencilerle söyleşi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA

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