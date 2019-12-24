Öğrenciler yaşlıları unutmadı - Son Dakika
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Öğrenciler yaşlıları unutmadı

6 saat önce

Malatya'da, öğrenciler yaşlıları unutmayarak Huzur evini ziyaret etti.

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Malatya'da, öğrenciler yaşlıları unutmayarak Huzur evini ziyaret etti.


Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında Malatya Huzur evini ziyaret ederek, huzur evi sakinleriyle hoş sohbetler yaptı. Öğrenciler yaşlıları hatırlayarak bir kaynaşma ortamı sağlandı. Ziyaret hakkında bilgi veren Özel Mimar Sinan Bilim ve Teknoloji Koleji Kurucu Müdürü Ahmet Polat Kaya, "Bu ziyaretle öğrencilerimiz, yaşlılarla sohbet ederek, hayat tecrübelerinden kesitler dinlediler. Yaşlıların nasıl bir süreçten geçtiklerine şahit oldular. Duygulu anların yaşandığı bu ziyaretimizin amacı huzur evindeki yaşlılarımızla vakit geçirerek onların moralini yükseltmek, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaktır. Öğrencilerin de sosyal sorumluluklarının farkına varmaları sağlamak oldu. Bir milletin yaşlılarına karşı gösterdikleri tutum geleceğine yaptığı en büyük yatırımdır düşüncesi ile yaşlılarımızı anlamak, moral vermek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bu faaliyeti yapan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizlere ev sahipliği yapan Huzur evi idaresini de bu nezih ortamı büyüklerimize sundukları için çok teşekkür ediyorum"' dedi.


Huzur evi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MALATYA

Mimar Sinan, Malatya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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