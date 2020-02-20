Öğrenciler yazdıkları hikaye kitabını Kaymakam Yılmaz'a hikaye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler yazdıkları hikaye kitabını Kaymakam Yılmaz'a hikaye etti - Son Dakika

Öğrenciler yazdıkları hikaye kitabını Kaymakam Yılmaz'a hikaye etti

7 saat önce

Bodrum ilçesinde bir grup öğrenci, yazdıkları hikayelerden oluşan kitaplarını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a hediye etti.

Öğrenciler yazdıkları hikaye kitabını Kaymakam Yılmaz'a hikaye etti, System.String[]

Bodrum ilçesinde bir grup öğrenci, yazdıkları hikayelerden oluşan kitaplarını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a hediye etti.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri okul müdürü Emin Geçin ve sınıf öğretmenleri Volkan İlhan eşliğinde Kaymakam Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Minik öğrenciler milli ve manevi değerlerin anlatıldığı "Sevmekle başlayacak her şey" adlı çıkardıkları hikaye kitaplarını Yılmaz'a hediye etti.

Vatan sevgisinden bayrak sevgisine, anne sevgisinden Atatürk sevgisine, baba sevgisinden doğa sevgisine kadar 37 hikayenin yer aldığı kitabın "Yaşlılar Haftası"nda huzur evindeki yaşlılara okumak ve hediye edilmek amacıyla yazıldığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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