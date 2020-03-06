Öğrenciler yedikleri çiğ köfteden zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler yedikleri çiğ köfteden zehirlendi - Son Dakika

Öğrenciler yedikleri çiğ köfteden zehirlendi

6 saat önce

Bursa'da 5 öğrenci, yedikleri çiğ köfteden zehirlendi.

Öğrenciler yedikleri çiğ köfteden zehirlendi, System.String[]

Bursa'da 5 öğrenci, yedikleri çiğ köfteden zehirlendi.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde Şükrü Şenol Orta Okulu 8'inci sınıf örgencileri, Gemlik Kapalı Spor Salonunda oynadıkları voleybol müsabakası sonrasında dışarıda yemek yedi. 5 öğrenci, yedikleri çiğ köftenin ardından istifra etmeye başladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin çiğ köfteleri farklı farklı yerlerden, ama sosu aynı yerden aldıklarını ifade etmesinin ardından market ve esnaftan numuneler alındı. Numunelerin incelenmesi ve öğrencilerin sağlık raporundan sonra zehirlenmenin tam sebebi tespit edilecek. - BURSA

voleybol, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

Son Dakika Haberleri
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 23:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler yedikleri çiğ köfteden zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]