Öğrenciler yediklerini kompost haline getiriyor, geri dönüşüme katkı sağlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler yediklerini kompost haline getiriyor, geri dönüşüme katkı sağlıyor - Son Dakika

Öğrenciler yediklerini kompost haline getiriyor, geri dönüşüme katkı sağlıyor

7 saat önce

Beykoz'da ilk ve ortaokul öğrencilerine, geri dönüşüme katılmaları için kompost eğitimi veriliyor.

Öğrenciler yediklerini kompost haline getiriyor, geri dönüşüme katkı sağlıyor, System.String[]

Beykoz'da ilk ve ortaokul öğrencilerine, geri dönüşüme katılmaları için kompost eğitimi veriliyor. Eğitim alan öğrenciler, yedikleri meyve ve sebzelerin çöplerini biriktirerek daha sonra okullarında kompost haline getiriyor. Bu sayede öğrenciler hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de çevre bilincine sahip oluyor.


Beykoz Belediyesi tarafında yürütülen 'Yeşil Okul' projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine kompost eğitimi veriliyor. Eğitimler sayesinde öğrenciler hem geri dönüşüm aşamalarına katılmış oluyor, hem de çevre bilinci edinmiş oluyor. Okullarda bulunan kompost makineleri yine öğrenciler tarafından kullanılarak kompost üretiliyor. Öğrenciler, evde ya da okulda yedikleri elma muz gibi meyve ya da sebzelerin çöplerini kompost makinesinde işleyerek zenginleştirici gübre haline getiriyorlar. Bu sayede öğrenciler öğrendiklerini pratiğe dökerek geri dönüşüme katı sağlıyor. Öğrencilerin ürettikleri kompost, yine öğrencilerin eğitim gördüğü okulların bahçelerinde kullanılıyor.


Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Anıl Erten, "Beykoz ilçesi genelinde ilk ve ortaokullarda yürüttüğümüz Yeşil Okul projemizin kompostlaştırma aşamasıdır. Kompost dediğimiz, organik atıkların geri dönüşümüyle elde ettiğimiz toprak iyileştirici bir malzeme. Bir nevi gübre yerine geçen malzeme. Çocukların gerek beslenme saatlerinden gerek evlerinden getirdikleri sebze meyve atıkları ya da yemek kalıntıları burada talaşla birleştirilerek komposta dönüştürülüyor. Normal şartlarda kompostun oluşma süresi bir ay. Bir ayda çocuklar kompost malzemesi elde etmiş oluyorlar" dedi. - İSTANBUL

Beykoz Belediyesi, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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