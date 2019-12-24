Öğrenciler yemekten zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler yemekten zehirlendi - Son Dakika

Öğrenciler yemekten zehirlendi

6 saat önce

Adıyaman'da ortaokul öğrencileri, okulda yedikleri yiyeceklerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler yemekten zehirlendi, System.String[]

Adıyaman'da ortaokul öğrencileri, okulda yedikleri yiyeceklerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yerli Malı Haftası kapsamında Adıyaman Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler evlerinden getirdikleri yiyecekleri okulda yedi. Burada yenilen yiyeceklerden 10 öğrenci zehirlendi. Mide bulantısı ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler için okula 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yerli Malı, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lise öğrencisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu

Son Dakika Haberleri
21:27 Kalın: Kanal İstanbul belediye değil, devlet projesidir - Son Dakika Haber
21:16 Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Son Dakika Haber
21:13 Dünür cinayetine 34 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
21:02 Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika Haber
20:54 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika Haber
20:39 Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar - Son Dakika Haber
20:23 Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:32:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler yemekten zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]