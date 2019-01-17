Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Yemen İçin 3 Bin 935 TL Para Topladı

Öğrenciler Yemen İçin 3 Bin 935 TL Para Topladı

2 saat önce

Tekirdağ'da İmam Hatip Liseli öğrenciler, Yemen'e ulaştırmak üzere 3 bin 935 TL para topladı.

Öğrenciler Yemen İçin 3 Bin 935 TL Para Topladı, System.String[]
Tekirdağ'da İmam Hatip Liseli öğrenciler, Yemen'e ulaştırmak üzere 3 bin 935 TL para topladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri, kendi aralarında topladıkları 3 bin 935 TL'yi Yemen'e ulaştırmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tekirdağ Şubesine teslim etti.

TDV Tekirdağ Şube Başkanı ve Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, söz konusu yardım paralarını makbuz karşılığında teslim alarak emanetlerin yerine eksiksiz ulaştırılacağını belirtti. İl Müftüsü İsmail İpek, öğrencilerin kendi harçlıklarından biriktirerek Yemen'deki kardeşlere iletilmek üzere teslim edilen yardım paralarının çok bereketli olduğunu ifade ederek duyarlılıklarından dolayı başta öğrenciler olmak üzere okul yönetimine ve öğrenci ailelerine teşekkür etti.

İl Müftüsü İsmail İpek, yardım paraları toplayan öğrencilere "Hz. Peygamber ve Gençlik" kitabını hediye etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yemen, Güncel
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