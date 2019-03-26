Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Yerel Yönetimler Dersini Belediyede Yaptı

Öğrenciler Yerel Yönetimler Dersini Belediyede Yaptı

16 dakika önce

Avanos ilçesinde, 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, yerel yönetimler dersini belediyede işledi.

Öğrenciler Yerel Yönetimler Dersini Belediyede Yaptı, System.String[]
Avanos ilçesinde, 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, yerel yönetimler dersini belediyede işledi.

Okulun 3. sınıf öğrencilerine ders olarak verilen yerel yönetimlerin daha yakından tanınması ve uygulamalı görmelerini sağlamak isteyen öğretmenler, öğrencileri ile Avanos Belediyesini ziyaret etti.

Belediyelerin birimlerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan öğrenciler, Belediye Başkanı İsmet İnce ile görüştü.

Başkan İnce, öğrencilere belediyenin çalışma alanları ve sorumluluklarını anlattı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okul öğretmenlerinden Arzu Gevrekçi, derste anlatılan konuların sahada nasıl uygulandığını, yerel yönetimlerin çalışma koşul ve prensiplerini öğrencilerin yakından izlenmesi amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA

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