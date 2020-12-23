Öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nı EBA'da kutladı - Son Dakika

Öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nı EBA'da kutladı

23.12.2020 16:07
Öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nı EBA'da kutladı, System.String[]

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası'nı EBA sistemi üzerinden arkadaşları ve öğretmenleriyle kutladıBingöl'de Şehit Astsubay Mustafa Koşan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim gördükleri...

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan  öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası'nı EBA sistemi üzerinden arkadaşları ve öğretmenleriyle kutladı

Bingöl'de Şehit Astsubay Mustafa Koşan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitim gördükleri EBA üzerinden 'Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Masalarına donattıkları yiyeceklerden yiyen öğrenciler, daha sonra 'Yerli Malı Haftası'nı anlatan şiirler okudu. Fen Bilgisi Öğretmeni Fatma Korkmaz, öğrencilerine sabah kahvaltılarında sağlıklı beslenmeleri konusunda bilgi vererek, "Öğrenciler için güzel bir etkinlik oldu. Mart ayından bu yana ders haricinde bu tip etkinlikleri de yapıyoruz" dedi.

'UMARIM DİĞER YILLAR OKULDA KUTLARIZ'5'inci sınıf öğrencisi Eymen Ali Önal, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Koronavirüs döneminde çok ders işledik. EBA üzerinden bütün arkadaşlarımız 'Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Umarım diğer yıllar okulumuzda kutlarız " diye konuştu.

Öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nı EBA'da kutladı
Öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nı EBA'da kutladı
Öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nı EBA'da kutladı

Eğitim Bilişim Ağı, Koronavirüs, Yerli Malı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nı EBA'da kutladı - Son Dakika


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