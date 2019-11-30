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Öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Sivas'ta, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Sivas'ta, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Bülent Akın, yaptığı yazılı açıklamada, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi"nin İçişleri Bakanlığının desteğiyle uygulandığını belirtti.

Proje kapsamında Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören 3 bin "Genç Yeşilay Kulübü" üyesinden 10 öğrenci belirlediklerini aktaran Akın, bu öğrencilerin Yeşilay genel merkezinde oryantasyon eğitimine tabi tutulduğunu ifade etti.

Genç Yeşilay Kulübü üyesi bu öğrencilerin Gaziosmanpaşa İlkokulu 3 ve 4. sınıflarında eğitim gören 150 öğrenciye Yeşilay Sivas Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı psikolog Özlem Meran öncülüğünde proje kapsamında eğitim verdiğini anlatan Akın, ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini ifade etti.

Bülent Akın, Yeşilay, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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