İl ve ilçelerden 258 öğrencinin sınav için başvurduğunu belirten Özatak, "Parkurları başarıyla geçen 90 öğrenciyi alacağız. Her yeteneği ortaya çıkarmak için çeşitli istasyonlar kurduk. Bu istasyonlarda başarılı olan öğrencilerimizin orta öğretim başarı puanını ekleyerek, bakanlığımızın belirlediği ölçeklerden öğrencilerimizi alacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öğrenciler yetenek sınavında ter döktü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.