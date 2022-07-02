Öğrenciler yetenek sınavında ter döktü - Son Dakika
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Öğrenciler yetenek sınavında ter döktü

02.07.2022 15:00
Öğrenciler yetenek sınavında ter döktü

Sınavından detaylar Öğrenci performanslarından görüntüler Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak'ın konuşması Hakkari'de öğrenciler yetenek sınavında ter döktü HAKKARİ(AA)- Hakkari'de 258 öğrenci, spor lisesine yerleşebilmek için yetenek sınavına girdi.

Sınavından detaylar

Öğrenci performanslarından görüntüler

Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak'ın konuşması Hakkari'de öğrenciler yetenek sınavında ter döktü

HAKKARİ(AA)- Hakkari'de 258 öğrenci, spor lisesine yerleşebilmek için yetenek sınavına girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda dört gün sürecek yetenek sınavları başladı.

Salonda oluşturulan zorlu parkurlarda yarışan öğrenciler, yeteneklerini sergileyerek dereceye girmek için ter döktü.

Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İl ve ilçelerden 258 öğrencinin sınav için başvurduğunu belirten Özatak, "Parkurları başarıyla geçen 90 öğrenciyi alacağız. Her yeteneği ortaya çıkarmak için çeşitli istasyonlar kurduk. Bu istasyonlarda başarılı olan öğrencilerimizin orta öğretim başarı puanını ekleyerek, bakanlığımızın belirlediği ölçeklerden öğrencilerimizi alacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler yetenek sınavında ter döktü - Son Dakika

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