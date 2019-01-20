Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Yeteneklerini Keşfedecek

Öğrenciler Yeteneklerini Keşfedecek

1 saat önce

Venezia Mega Outlet'te yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik Masal ve Sanat Atölyesi etkinlikleri yapılacak.

Öğrenciler Yeteneklerini Keşfedecek, System.String[]
Venezia Mega Outlet'te yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik Masal ve Sanat Atölyesi etkinlikleri yapılacak. Atölyelerle hedeflenen ise çocukların yeteneklerini keşfetmek.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamada, yarıyıl tatilinde birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerle çocuk ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşatmanın amaçlandığı belirtildi. Bugün Maske Atölyesi ile başlayan etkinliklerin, 24 Ocak Perşembe günü Ekolojik Tasarım Atölyesi ile devam edeceği ifade edildi. Ekoloji ve dünya hakkında hikayeler dinleyen çocuklar, doğadaki malzemeleri ve kili kullanarak heykeller yapacak.

Çocuklar, 26 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde dinledikleri masalda bulunan karakterlerin ahşap oyuncaklarını istedikleri gibi süsleyecekler. 27 Ocak Pazar günü ise Kukla Yapım Atölyesi'nde, çocuklar bir kukla masalı dinletisinin ardından, renkli çoraplar ve düğmelerle kendi kuklalarını tasarlayacaklar. Etkinlikler tüm gün boyunca 3 seans olarak gerçekleşecek. Venezia Mega Outlet'te 26-27 Ocak tarihlerinde çocuklar için dans yarışmaları, yüz boyama ve sürpriz aktiviteler gerçekleştirecek özel ekip de yer alacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:54 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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