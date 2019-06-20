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Öğrenciler yeteneklerini, Yaşam Beceri Atölyeleri'nde keşfedecek

23 dakika önce

KAĞITHANE Belediyesi'nde çocukların eğitimine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan yaşam beceri atölyelerinde yaz dönemi öğrenci kayıtları başladı.

Öğrenciler yeteneklerini, Yaşam Beceri Atölyeleri'nde keşfedecek, System.String[]
KAĞITHANE Belediyesi'nde çocukların  eğitimine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan yaşam beceri atölyelerinde yaz dönemi öğrenci kayıtları başladı. Birçok farklı branşta 7-18 yaş arası öğrencilerin yeteneklerini keşfedecek olan atölyelerde eğitimlerin ise ücretsiz olduğu bilgisi verildi. Yaz boyunca sürecek olan eğitimlerin, okulların açılmasının ardından da süreceği ifade edildi.

10 FARKLI BRANŞ    

Çocukların okul ve sosyal hayatlarındaki eğitimi için Kağıthane'nin farklı mahallelerinde Kağıthane Belediyesi tarafından  Yaşam Beceri Atölyeleri açıldı ve yaz dönemi kayıtları başladı. Çeliktepe, Harmantepe, Hürriyet, Şirintepe, Ortabayır, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Yaşam Beceri Atölyelerinde; akıl oyunları ve düşünme stratejileri, görsel sanatlar, eğitici drama, robot tasarım ve programlama, mutfak, Kuran-ı Kerim, gitar, keman ve piyano alanlarında eğitimler verilecek.

OKULLAR BAŞLAYINCA DA ATÖLYELER AÇIK OLACAK

Öğrencilere verilecek çeşitli eğitimlerin ardından ise yaz döneminin sona ermesiyle birlikte genç öğrencilerin okul hayatlarında yeteneğine göre yeni bölümler ya da branşlarla geleceğine daha kolay yön verebilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Yaşam Beceri Atölyeleri'nde öğrencilerin yaz boyunca branşlarına göre kur kur eğitimler aldığı ve buna bağlı olarak da öğrencilerin tercihine göre atölyelerden kış dönemi boyunca da faydalanabileceği bildirildi.

7 MAHALLEDE YAŞAM BECERİ ATÖLYESİ VAR

Temmuz ayının ilk haftası itibariyle başlayacak olan Yaşam Beceri Atölyeleri'ne öğrencilerin kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile mesai saatleri içerisinde Kağıthane'de Çeliktepe, Harmantepe, Hürriyet, Şirintepe, Ortabayır, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde bulunan Yaşam Beceri Atölyeleri'ne giderek kayıt yaptırabileceği belirtildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
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