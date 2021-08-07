Öğrenciler, yetiştirdikleri ürünleri hasat etti - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet İlkokulu bahçesinde oluşturulan "Tabiat atölyesi" bölümünde öğrencilerin yetiştirdiği sebzelerin hasat edilmeye başlandığı bildirildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, "Okulumuz öğrencileri toprakta sebze üretimi konusunda okulumuz bahçesinde oluşturulan "Tabiat atölyesi" bölümünde becerilerini gösterip, öğretmenlerinin de desteği ile sebze yetiştirmeyi öğrendiler. Sulama yaparak yetiştirdikleri sebzeleri hasat ediyorlar. Amacımız, öğrencilerimize tarımın ve en önemlisi toprakla bütün olup sebze yetiştirmenin bilincini aşılamak. Bu yıl oldukça güzel çalışmalar yaptılar. Mısır, domates, biber gibi bir çok çeşit sebze üretimini öğrendiler. Öğrencilerimize üretim bilincini aşılayan bu çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KÜTAHYA