Öğrenciler Yıldızdağı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Öğrenciler Yıldızdağı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi

17.03.2021 16:53
Öğrenciler Yıldızdağı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi, System.String[]

"Doğada Huzur Sporda Hayat Var" projesi kapsamında Sivas'ın Zara ilçesinde faaliyet gösteren sporcular Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde gönüllerince eğlendi.

"Doğada Huzur Sporda Hayat Var" projesi kapsamında Sivas'ın Zara ilçesinde faaliyet gösteren sporcular Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde gönüllerince eğlendi.

Sivas Valiliği'nin "700 Fikir 700 Proje" kapsamında yürüttüğü, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün hazırladığı "Doğada Huzur Sporda Hayat Var" projesi kapsamında sportif etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Sivas'ın Zara ilçesinde sportif faaliyetlerine devam eden sporcular, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine davet edildi. Burada öğretmenleri ile beraber kayak yaparak gönüllerince eğlenen sporcular, buz parkında buz pateni de yaptı.

Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, sporcuların hoşça vakit geçirdiğini ifade ederek, "Sivas Valiliğimizin '700 Fikir 700 Proje' kapsamında Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün hazırladığı "Doğada Huzur Sporda Hayat Var" projesinin ilk adımında sporcularımızdan bir grubunu Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine götürdük. Çok eğlenceli geçen iki gün için İlçe Kaymakamımız Mehmet Sayın'a teşekkür ederiz" dedi. - SİVAS

Öğrenciler Yıldızdağı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi
Öğrenciler Yıldızdağı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi

Toros Dağları, Hisarcık, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler Yıldızdağı Kayak Merkezinde gönüllerince eğlendi - Son Dakika


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