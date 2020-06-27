Öğrenciler YKS için ter dökerken yabancı tursitler güneşin ve denizin tadını çıkardı - Son Dakika

Öğrenciler YKS için ter dökerken yabancı tursitler güneşin ve denizin tadını çıkardı

Türkiye'nin en büyük turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...

Türkiye'nin en büyük turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuması ilçenin ünlü Sarımsaklı Plajları'na yaradı.

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14 kilometre uzunluğuyla Aden Kumsalı'nun ardından dünyanın ikinci büyük uzunluğundaki Sarımsaklı Plajları'ndaki turistik tesislerde konaklaayan Balkan ülkelerinden gelen yabancı turistler zaman zaman hızını arttıran rüzgara rağmen denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.


Sokağa çıkmanın kııstlanması nedneiyle Sarımsaklı Plajları'nın büyük bir çoğunluğunun boş kalması nedeniyle kilometrelerce uzunluktaki plajda özgürce ve Kovit 19 tehdidinden uzak koşullarda denize giren yabancı turistlere, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi metreopol kentlerden geşen yerli turistlerde katıldı.


Ayvalık'a tatil için Bursa'dan gelen Özge Bülbül isimli tatilci, Ayvalık'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah içinde bulunduğumu bu pandemi dönemi kazası belasız atlatırız. Herkese sağlıklı yaşam diliyorum. Biz Bursa'dan kaçıp çoluk, çocuk Ayvalık'a tatile geldik. Bugün YKS sınavı olduğu için Sarımsaklı son derece sakin. Bizde bu sakinliğin tadını çıkarmayı amaçlıyoruz. Bugün sınava giren bütün öğrenci çocuklarımıza da başarılar diliyorum" dedi.


Sarımskalı Plajlarında kafeterya işletmeciliği yapan Kaan Buluş ise Ayvalık'ta turizm sezonunun tam anlamıyla henüz başlamadığını kaydederek, "Sarımsaklı da şu anda pandemi nedeniyle pek fazla bir hareketlilik yok. Ama bu sınavların ardından sezonun tam anlamıyla hereketleneceğine inanıyoruz. Mesela yurt dışında yabancı turistleri getiren turlar yeni yeni hizmet vermeye başladı. Bu ayın 29'unda da kalabalık bir yabancı turistten oluşan bir tur bekliyoruz. Sezondan bundan sonrası için çok ümitliyiz" ifadelerini kullandı.


YKS sınavı nedeniyle yabancı turistlerin sokağa çıkma kısıtlanmasından muaf tutulduğunu hatırlatan Buluş, "Dün yayınlanan genelde de bu husu ön plana çıkarılmıştı. Bu anlamda herhangi bir sıkıntımız yok." diye konuştu.


Öte yandan, Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran'da 09.30-15.00 ve 28 Haziran'da da 09.30-18.30 saatlerinde belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği hatırlatılarak, kısıtlamadan, rezervasyon yapan yerli ve yabancı misafirler ile tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındığı bildirilmişti.


Açıklamada, "Halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaretleri ve bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS'nin olduğu 27-28 Haziran'da belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir" ifadeleri yer almıştı. - BALIKESİR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler YKS için ter dökerken yabancı tursitler güneşin ve denizin tadını çıkardı - Son Dakika

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