Öğrenciler YKS öncesi Hz. Süleyman Camisi'ni doldurdu - Son Dakika

- Öğrenciler YKS öncesi Hz. Süleyman Camisi'ni doldurdu

DİYARBAKIR - İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler aileleriyle birlikte, Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret ederek dua edip Yasin-i Şerif okudu.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret etti. Kimi öğrenci sınavının başarılı geçmesi için dua ederken kimi öğrenciler de Yasin-i Şerif okudu.

Sınav öncesi arkadaşlarıyla Hz. Süleyman Camisi'ne gelen Berivan Bören, sınava hazırlandığını ve dua etmek için Hz. Süleyman Camsi'ne geldiğini söyledi. Bören, "Dershaneye gitmedim, olursa eğer hedefim acil yardım bölümü. Pandemi nedeni ile okula gidemedik, son sınıf öğrenciyim. Olduğu kadar evde çalıştım, biraz zor oldu. Herkes inşallah emeğinin karşılığını alır. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun" dedi.