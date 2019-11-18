Son Dakika Haberleri: Öğrenciler YKS stresini karaoke yaparak atıyorlar
Son Dakika Güncel Öğrenciler YKS stresini karaoke yaparak atıyorlar - Son Dakika

Öğrenciler YKS stresini karaoke yaparak atıyorlar

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, ders aralarında karaoke yaparak stres atıyor.

Öğrenciler YKS stresini karaoke yaparak atıyorlar, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, ders aralarında karaoke yaparak stres atıyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 2020-YKS'ye hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için proje hayata geçirildi. Bu kapsamda, karaoke odasına dönüştürülen konferans salonunda öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte ders aralarında şarkı söyleyip eğleniyorlar.

Eylülde başlayan ve öğrencilerden ilgi gören uygulamada ellerine aldıkları mikrofonla karaoke yapan öğrenciler, kimi zaman müzik eşliğinde dans ediyorlar.

Açıklamada görüşüne yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerin morallerinin iyi olmasının başarılarına olumlu yansıyacağına inandığını belirtti.

Çağırıcı, "Karaoke uygulamamız eğitimde dışsal motivasyon araçlarından biri. Uygulamamız sayesinde gençlerimizin başarı oranını yükselteceğine inanıyorum. Sınava girecek yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: MEB'den 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 18:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler YKS stresini karaoke yaparak atıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]