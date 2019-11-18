Öğrenciler YKS stresini karaoke yaparak atıyorlar

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, ders aralarında karaoke yaparak stres atıyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 2020-YKS'ye hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için proje hayata geçirildi. Bu kapsamda, karaoke odasına dönüştürülen konferans salonunda öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte ders aralarında şarkı söyleyip eğleniyorlar.

Eylülde başlayan ve öğrencilerden ilgi gören uygulamada ellerine aldıkları mikrofonla karaoke yapan öğrenciler, kimi zaman müzik eşliğinde dans ediyorlar.

Açıklamada görüşüne yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerin morallerinin iyi olmasının başarılarına olumlu yansıyacağına inandığını belirtti.

Çağırıcı, "Karaoke uygulamamız eğitimde dışsal motivasyon araçlarından biri. Uygulamamız sayesinde gençlerimizin başarı oranını yükselteceğine inanıyorum. Sınava girecek yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.