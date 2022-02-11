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Öğrenciler yolda buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika

Öğrenciler yolda buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti

11.02.2022 22:25
Öğrenciler yolda buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti

İzmir'in Aliağa ilçesinden lise öğrencileri okul çıkışı evlerine dönerken yolda cüzdan buldular.

İzmir'in Aliağa ilçesinden lise öğrencileri okul çıkışı evlerine dönerken yolda cüzdan buldular. Öğrenciler buldukları cüzdanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim ettiler.

Şehit Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencileri 8 Şubat akşamı, ilçe merkezindeki evlerine giderken yol üzerinde, içerisinde 3 bin 500 lira bulunan bir cüzdan buldu. Öğrenciler içi para dolu cüzdanı Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Polis ekipleri, yapılan araştırma sonucu cüzdanın sahibine ulaşarak para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu da Okul Müdürü Önder Erdurmuş'u ziyaret ederek, öğrencileri sergilemiş oldukları örnek davranıştan dolayı tebrik etti. Öğrencilere hediye veren Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Balıkçıoğlu, öncelikle çocukları yetiştiren ailelerini, sonrasında da okul öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. - İZMİR

Öğrenciler yolda buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti

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Hisarcık, Aliağa, Şehit, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler yolda buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenciler yolda buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika
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