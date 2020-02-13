Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi - Son Dakika

Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi

7 saat önce

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Yunusemre Belediyesi'nin en beğenilen projelerinden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı gezdi.

Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi, System.String[]

Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Yunusemre Belediyesi'nin en beğenilen projelerinden biri olan Yunus Emre Kültür Parkı gezdi.


Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Manisa'nın örnek projelerinden olan Yunus Emre Kültür Parkı yoğun ilgi görüyor. Şehri tepeden gören konumu, özgün mimarı yapısıyla beğeni toplayan park, bu kez Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu okul yönetimi ve öğrencilerini ağırladı. İrfan Meclisi, Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi'ni gezen öğrenciler, kursiyerlerle sohbet ederek, Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Aksoy'dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Öğrenciler, örnek bir yapıyı hizmete kazandırdığı için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA

Ahmet Yesevi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin önerisine MHP'li Başkan'dan sert yanıt: Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız
Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:36:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler Yunus Emre Kültür Parkı çok sevdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]