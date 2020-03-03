Öğrenciler yurt ışıkları ile "TSK" ve "bir ölür bin diriliriz" yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler yurt ışıkları ile 'TSK' ve 'bir ölür bin diriliriz' yazdı - Son Dakika

Öğrenciler yurt ışıkları ile "TSK" ve "bir ölür bin diriliriz" yazdı

6 saat önce

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Karabük'teki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Karabük'teki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesinde odalarının ışıkları ile "TSK" ve "bir ölür bin diriliriz" yazdı.

Ayrıca öğrenciler, Türk bayrakları açarak şehitlerin isimleri ile İstiklal Marışı'nı okundu, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren öğrencilerin kaldığı yurtlar, çevredeki vatandaşlarca fotoğraflandı.

Öğrenciler yurt ışıkları ile TSK ve bir ölür bin diriliriz yazdı

Bahar Kalkanı Harekatı, Karabük, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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