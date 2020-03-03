Öğrenciler yurt ışıklarıyla "Mehmetçik" yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler yurt ışıklarıyla 'Mehmetçik' yazdı - Son Dakika

Öğrenciler yurt ışıklarıyla "Mehmetçik" yazdı

6 saat önce

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Uşak'taki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler yurt ışıklarıyla

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Uşak'taki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Latife Hanım Kız KYK ve Mehmet Hacım Erkek KYK yurdunda kalan öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesinde odalarının ışıkları ile "Mehmetçik", "TSK", "Vatan" ve "Bahar Kalkanı" yazdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Mehmet Hacım Erkek KYK'da gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını söyledi.

Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir nebze olsun onların yanında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Bu akşam bütün yurtlarımızda çeşitli etkinlikler yaparak siz gençler bu sesi en gür şekilde Uşak'tan Bahar Kalkanı operasyonundaki Mehmetçiklerimize göndereceksiniz. Malumunuz son günlerde şehitlerimiz oldu ve Uşak'tan da şehit verdik. Onlar, sizlerin akranı, ağabeyleriniz, kardeşleriniz, dostlarınız. İnşallah bu dönemde birlik ve beraberliğimizi sağlayarak şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Şehitlerimizin sizlere teslim ettiği bayrağı daha ileriye taşıyacaksınız. Bizler sizlere inanıyoruz."

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, şehitlerin isimleri teker teker okundu, öğrenciler de "Burada" diyerek karşılık verdi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus rakibini yenen milli karateci Eray Şamdan, Mehmetçik'e selam yolladı
Savunma Sanayi Başkanı müjdeyi verdi! HİSAR hava savunma sistemi Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 hafta içinde sahada olacak MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 05:38:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler yurt ışıklarıyla "Mehmetçik" yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]